شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى: أسوأ شىء صار فى حياتى حرب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى الحضور بحفلها المقام حاليا فى التجمع، بغنائها لأول مرة أغنية "مفترق الطرق" من فيلم "عودة الابن الضال". وقالت ماجدة الرومى: "أنا بقالى فترة كبيرة مابغنيش أغنية مفترق الطرق من فيلم عودة الابن الضال اللى مثلت فيه وأنا عندى 16 سنة، عشان مابصدق اللى حصل فى لبنان، وأسوأ شىء صار فى حياتى حرب لبنان ". وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، منهم: هانى رمزى، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدى، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، السيناريست تامر حبيب، مصمم الأزياء هانى البحيرى.

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