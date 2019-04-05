شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد إمام وكريم عبد العزيز ورياض الخولى فى الحطابة مع "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد إمام عددا من مشاهده فى مسلسل "هوجان"، فى منطقة الحطابة، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان رياض الخولى وكريم محمود عبد العزيز وأوس أس وهاجر أحمد، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل إمام إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية فى المسلسل.





ويجسد محمد إمام شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، يأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة، ولذلك يطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذي يعيش فيها "هوجان"، ويعيش قصة وتتغير حياته داخل القرية ليصبح له شأن كبير فى الحياة الاجتماعية.

مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل.



