شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يستعرض مهاراته فى كرة القدم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فنان العرب محمد عبده له مهارات أخرى غير الغناء، حيث ظهر وهو يستعرض مهاراته فى كرة القدم خلال زيارته إلى أحد أجنحة برامج إدارة الوقت بسجون المباحث بمدينة جدة.





وانتشر بين رواد موقع تويتر مقطع فيديو للفنان محمد عبده يستعرض فيه مهاراته فى كرة القدم، وسط إشادة كبيرة من جمهوره على السوشيال ميديا.

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وتجول الفنان محمد عبده بين الأقسام وتبادل التقاط الصور مع النزلاء، وغنى مع بعض منهم المواويل، واستمع إلى مواهب الكثير منهم، كما اطلع على معرض فنى ضم العديد من اللوحات الفنية من أعمالهم والمركز الإعلامى، وشجع العديد منهم على المواصلة فى تنمية مواهبهم.

وكان قد طرح الفنان محمد عبده ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال والذى يضم 11 أغنية منهم وين الدليل، يا غافية قومي، أستطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.