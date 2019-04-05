شكرا لقرائتكم خبر عن دياب ومصطفى شعبان وحسن حسنى فى كواليس "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان دياب، صورة على فيس بوك تجمعه بكل من الفنان مصطفى شعبان وحسن حسنى من كواليس مسلسل "أبوجبل"، والمقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل. وعلق الفنان دياب على الصورة، "معانا يارب". Advertisements "أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد، وعدد آخر من الفنانين.

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