شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تداعب جمهور حفل التجمع بسبب برودة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت النجمة ماجدة الرومى، جمهور حفلها الخيرى بالتجمع الخامس بسبب شدة البرودة بالتجمع الخامس قائلة: "كنت فاكرة إن الجو برد فى بيروت أكتر من هنا، بس لقيت إنتوا أبرد".

وكانت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى بدأت حفلها الخيرى بمصاحبة فرقتها، بأغنية "حي على الفلاح" للفنان الراحل محمد عبد الوهاب، وذلك على المسرح المكشوف بالتجمع الخامس، والذي ستذهب عائداته لصالح القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم، هانى رمزى وإلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدى و الإعلامى وائل الابراشى والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما والسيناريست تامر حبيب والإعلامية إنجي علي وأسامة منير وهانى البحيرى.

Advertisements

وكانت ماجدة الرومى ناشدت المصريين وفنانى مصر، بأن يدعموا الفقراء ليس بالنقود فقط بل مساندتهم إنسانياً".