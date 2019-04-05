شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مارسيلو والعسيلي يشعلان الجزء الأول من حفل التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عازف الكمان الشهير مارسيليو والنجم محمود العسيلي في إحياء الجزء الأول من حفل مركز المنارة بالتجمع. افتتح "مارسيلو" أولى فقرات الجزء الأول من الحفل بعدة مقاطع موسيقة للفنانة الراحلة أم كلثوم، ومنها "ألف ليلة وليلة"، بينما أشعل النجم محمود العسيلي ختام الجزء الأول من الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة منها "كش مضمون" و"فى حتة تانية" و"خاينة" و"طول ما إنتي جنبي". Advertisements

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