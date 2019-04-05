شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ماجدة الرومى تبدأ حفلها الخيرى بأغنية "حي على الفلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى حفلها الخيرى بأغنية "حي على الفلاح" للفنان الراحل محمد عبد الوهاب، وذلك على المسرح المكشوف بالتجمع الخامس، والذي ستذهب عائداته لصالح القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم، هانى رمزى، إلهام شاهين،المخرجة ايناس الدغيدى، تلاعلامى وائل الابراشى، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، السيناريست تامر حبيب، الاعلامية انجي علي، الاعلامي أسامة منير، مصمم الازياء هانى البحيرى.

وكانت ماجدة الرومى ناشدت المصريين وفنانى مصر، بأن يدعموا الفقراء ليس بالنقود فقط بل مساندتهم إنساني".

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