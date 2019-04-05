هانى رمزى وإلهام شاهين وإيناس الدغيدى أول الحاضرين لحفل ماجدة الرومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من الجماهير المحبة للنجمة الكبيرة ماجدة الرومى، استعدادا لإحيائها حفلا غنائيا خيريا، ستذهب عائداته لصالح القرى الأكثر فقرا فى صعيد مصر.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم، هانى رمزى، إلهام شاهين، المخرجة ايناس الدغيدى، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، السيناريست تامر حبيب.

وقالت النجمة إلهام شاهين، فى كلمة لها قبل بدء حفل النجمة ماجدة الرومى: "انفعلت جدا بعد رؤية الفيلم التسجيلى لزيارة ماجدة الرومى إلى القرى فى صعيد مصر، وسعيدة جدا بحضورى معاكم النهاردة". Advertisements وتابعت: "ماجدة الرومى مش بتحب مصر بس لأن اللى محدش يعرفه إن ماجدة مصرية لأن والدها لبنانى ووالدتها مصرية وتحديدا من بورسعيد". ووجهت إلهام شاهين الشكر للنجمة ماجدة الرومى على الخير الذى تقدمه، مضيفة: "أتمنى من كل الفنانين إننا نساعد القرى الفقيرة فى فى جميع محافظات مصر، وياريت الناس كمان تساعد حتى لو بحاجة بسيطة لإننا ممكن نغير حياتهم". وكانت ماجدة الرومى ناشدت المصريين وفنانى مصر، بأن يدعموا الفقراء ليس بالنقود فقط بل مساندتهم إنسانياً، وأضافت النجمة اللبنانية: "وأطالبكم بذلك من منطلق مسئوليتى تجاه الإنسان بداخلى وتجاه أهالينا ممن هم بحاجة لأن نقف خلفهم وندعمهم بقلوبنا ونتقاسم الإنسانية التى منحنا إياها الله من حولنا".

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