شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم تسجيلى لزيارة ماجدة الرومى لقرية أرمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل بدء الحفل الخيرى، للنجمة الكبيرة ماجدة الرومى تم عرض فيلم تسجيلى قصير لملاك الطرب أثناء زيارتها لقرية أرمنت الحيط بالصعيد. وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم، هانى رمزى وإلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدى والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما والسيناريست تامر حبيب ومصمم الأزياء هانى البحيرى. Advertisements وكانت ماجدة الرومى ناشدت المصريين وفنانى مصر، أن يدعموا الفقراء ليس بالنقود فقط بل مساندتهم إنسانياً".

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