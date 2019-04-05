كلير دينيس رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولى، المخرجة السينمائية الفرنسية وكاتبة السيناريو كلير دينيس لترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وأفلام الطلبة بدورة المهرجان الـ72 التى تقام فى الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.

واحتلت كلير دينيس مكانة فريدة في السينما المعاصرة لأكثر من 30 عامًا، حيث أخرجت مجموعة رائعة من الأعمال، بما في ذلك 13 فيلما روائيا، تم عرض أربعة منها في الاختيار الرسمي لمهرجان كان

وفي سياق متصل كشف إدارة المهرجان عن موعد المؤتمر الصحفي للدورة الجديدة، والذي سيعلن خلاله عن أفلام المسابقات المختلفة، حيث تقرر إقامته 18 أبريل الجاري.

المعروف أن المخرجة اللبنانية نادين لبكي سترأس لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" خلال هذه الدورة، وتكون بذلك أول امرأة عربية تحظى بهذا التقدير.