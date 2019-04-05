صورة.| حمدي الميرغني يكشف عن شخصيته ببوستر دعائي جديد لـ"سوبر ميرو"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة بوستر جديد لمسلسل "سوبر ميرو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وتصدر حمدي البوستر، الذي كشف من خلاله عن شخصية، حيث علق عليه قائلًا: "هدهد، رمضان 2019، دعواتكم".

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي المرغني، ومن إخراج وليد الحلفاوي، إنتاج أحمد السبكي.