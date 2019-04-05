يا هضبة مستنيك.. رسالة من تركي آل الشيخ لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع" فيسبوك" منشور وجه به رسالة للفنان عمرو دياب. وكتب تركي آل الشيخ: "عمرو دياب اليوم عنده بسنة.. أنا مستعجل أسمع الشكل النهائي، يا هضبة مستنيك". يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا أن هناك تعاون قريب يجمعه بالهضبة عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى، وتعاون تركي آل الشيخ مع عمرو دياب في عدة أغاني كانت بدايتها "أجمل عيون - برج القوس"، واستمر التعاون في "بحبك أنا - يا ساحر" وغيرها من الأغنيات التي حققت نجاحًا كبيرا.

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