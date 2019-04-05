وفاة والد المطرب بشار الشطي نجم ستار أكاديمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للمطرب الكويتي بشار الشطي، لتعلن بها وفاة والده.

وكتبت مي : "انتقل إلى رحمة الله والد الفنان بشار الشطي، اللهم ارحمه وأغفر له وأنزله منزل حسن وأحشره مع الأبرار والصديقين و الشهداء والأنبياء و الصالحين، دعواتكم يا جماعة الخير فالدعاء رزق الميت".

يُذكر أن بشار الشطي ممثل ومغني وملحن كويتي، بدايته الفنية الفعلية كانت مع انطلاقة برنامج ستار أكاديمي بنسخته الأولى 2003 والذي عرضته قناة LBC، حيث كان من ضمن المشتركين بالبرنامج، واستطاع أن يصل إلى المرحلة النهائية بمواجهة المصري محمد عطية وخسر بنتيجة التصويت وحل بالمركز الثاني.