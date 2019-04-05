العرض الكويتي "وحش طوروس" ينال إعجاب جمهور مهرجان "المسرح الشبابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

قدمت فرقة المسرح الشعبي الكويتية، مساء اليوم الجمعة عرض "وحش طوروس" ضمن مسابقة العروض الكبرى، في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ.، ولفت العرض أنظار حضور المهرجان، ولاقى إعجابهم.

"وحش طوروس" تأليف عزيز نيسين، إخراج يوسف الحشاش، بطولة فاطمة الطباخ، عيسى الحمر، محمد صفر، يوسف الحشاش، سارة الرشاد، عبدالعزيز التركي، بدر البكر، يعقوب حيات، خالد محمد جابر.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تترأسها شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي ورئيس المهرجان المخرج المسرحي والفنان مازن الغرباوي والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب المدير التنفيذي للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.