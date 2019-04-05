محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365،خلال الأسبوع الماضي عددا من الأخبار المتعلقة بأزمة الفنانة هالة صدقي، ومعلومات عن فيلم "شبح النيل" لمحمد رمضان، وهجوم على الفنانة أنغام، و انتحار مطرب بعد اتهامه بالتحرش، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفن في أسبوع| انتحار مطرب ووفاء عامر تتعرض للابتزاز وبلاغ ضد رمضان وأزمة هالة صدقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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