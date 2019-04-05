كريم نور لـ ناصيف زيتون عبر الخليج 365: "كرمال الله مش حرزانة"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 أبريل 2019 10:33 مساءً - حوالى الأسبوع مرّ على الفيديو الذي نشره الفنان اللبناني كريم نور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه الفنان ناصيف زيتون بسرقة لحن أغنيته. وكان كريم قد شرح في الفيديو، أنّ أغنية "كرمال الله" التي أطلقها ناصيف منذ فترة، هي بلحن وتوزيع أغنية "عاطل عن العمل" نفسه، الخاصة به.

ووجّه نور رسالة لزيتون طالبًا منه حذف المقطع، حيث هناك "solo" منسوخ. وأكد مصدر من أهل الاختصاص لـ"الخليج 365. نت"، أنّ "لا تقارب بين اللحنين، وإنما التشابه حصل بطريقة التوزيع من خلال "solo" أغنية كريم.

حول هذا الموضوع التقت "الخليج 365. نت" كريم في ستوديوهات "الخليج 365" في بيروت، لوضع النقاط على الحروف وإنهاء الجدل القائم حول هذه القضية.



*بعد الفيديو الشهير الذي انتشر لكريم عبر "السوشيال ميديا" ما الذي يريد كريم إيضاحه؟

-بالحقيقة توجهت بالرسالة إلى الفنان ناصيف زيتون، بحكم أنّ الأغنية موجهة إليه، وليس لديّ أيّ شيء شخصي بيني وبينه. وأنا أقدّره وأحترمه، كونه فنانًا عربيًّا يُرفع الرأس به، وتوجهت له مباشرةً بالكلام لا أكثر ولا أقل.

*هل هذا اتهام مباشر للأشخاص الذين قدّموا أغنية "كرمال الله لـ ناصيف؟

-لا لم أتهم أيّ أحد، وتوجهت بالكلام فقط لكل شخص مسؤول عن هذا الخطأ الذي حصل.

*لماذا لم تتواصل مع أيّ أحد مقرب من ناصيف أو من الأشخاص الذين قدّموا له الأغنية؟

-لأنّ الموضوع استفزني ولا جدوى من التواصل مع أيّ شخص.

*هل كان ناصيف على علم بالموضوع؟

-علمت أنّ ناصيف وصله الموضوع، ولكن أنا أجزم أنه لو كان على دراية به لما رضيّ بذلك، لأنه فنان خلوق ومحترم ولا يرضى بالخطأ.

*هل زادت مشاهدات أغنيتك "عاطل عن العمل" بعد هذه القضية؟

-يومًا بعد يوم تتزايد المشاهدات على أغنيتي، وطبعًا فانز ناصيف أحبوا أن يشاهدوها، ربما لمعرفة ما الذي قصدته من خلال الفيديو الذي نشرته.

*ما هو هدف كريم؟

-أن أُظهر الخطأ الذي حصل، ولم يكن ببالي أن أقوم بأيّ بلبلة إعلامية، و "solo" أغنية "عاطل عن العمل" هو نفسه ومن سمع يعلم بذلك، وخصوصًا لمن يتابعني.

*هل تضايقت من فانز ناصيف وتعليقاتهم السلبية؟

-أفههم وأحترمهم .

*ما أكثر تعليق ضايقك؟

-"إنت بدك تطلع ع ظهر ناصيف". في الفن لا أحد يمكنه أن يطلع على ظهر أحد، وكل ما قصدته هو أن أُظهر حقي، ولو كان ناصيف مكاني لتصرف الشيء نفسه.

لو عدنا إلى الوراء حوالى الأسبوع هل تندم على نشرك الفيديو؟

-لا . لم أندم على نشري للفيديو .

*هل كنت لتغيّر أيّ شيء؟

-كانت الرسالة واضحة ولم أخطط لما أقوله، وكفنان، الذي شعرت به قمت به وليس لديّ أيّ حقد تجاه أيّ شخص.

*"كرمال الله"...لمن يقولها كريم؟

-لكل شخص يحاول صبّ الزيت على النار بهذا الموضوع، ولمن يحاول أن يعطي الموضوع أكبر من حجمه.

*كثر لا يعرفون أنك تكتب وتلحن أغانيك؟

-نعم من أول أغنية لي "حنيتلو" كانت من كلماتي وألحاني، ولديّ 8 أغانٍ أخرى من كلماتي وألحاني.

*هل تفكر بإصدار ألبوم غنائي؟

-سيكون هناك ألبوم مع أشخاص قريبين مني لناحية طريقة التفكير والهدف.

*لا نراك كثيرًا في لبنان؟

-حفلاتي أكثريتها في أربيل وبغداد، وفي بعض الدول الأوروبية.

*هل فكرت أن تقوم بالغناء باللهجة العراقية؟

-طبعًا. وهو لون قريب من قلبي جدًّا، وسأحضر باللهجة اللبنانية وفي بلدي أكثر . وهناك تحضير قريبًا مع الملحن علي صابر وباللهجة الخليجية.

*من هو فنانك المفضل في لبنان والعالم العربي؟

-راغب علامة، وهناك عمرو دياب، وصابر الرباعي، وحسين الجسمي.

*فنانتك المفضلة؟

-أحلام . أحب شخصيتها وصوتها وأداءها على المسرح.

*ما جديد كريم؟

-أغنية سينغل بعنوان "قلب قلبي" من كلماتي وألحاني.

*هل تخاف أن يتم سرقتها منك؟

-(يضحك) كل أحد يخاف على عمله.

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