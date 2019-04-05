شاروخان يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة الحقوق في لندن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 أبريل 2019 10:33 مساءً - حصل نجم بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan على الدكتوراه الفخرية في الأعمال الخيرية، من جامعة الحقوق في لندن، خلال حفل تخرّج أكثر من 350 طالبًا في الحقوق، الذي أقيم أمس الخميس 4 نيسان/أبريل 2019.



شاروخان البالغ من العمر 53 عامًا، كان قد حصل قبل ذلك على شهادتين من جامعة Bedfordshire وجامعة Edinburgh.



ولهذه المناسبة قامت جامعة الحقوق في لندن بنشر صور وفيديو للحفل على تويتر، مغردةً بالقول: "هذه المرة الدكتوراه الفخرية جاءت من نصيب الممثل والمنتج الرائع شاروخان، تقديرًا على عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة والحد من الجريمة."

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من جهته قدّم شاروخان كلمة شكر في الحفل، معربًا عن أهمية الحب والمشاعر بين البشر، بالقول: "إنّ ضحايا الهجوم الحمضي هنّ أشجع النساء اللاتي التقيت بهنّ في حياتي، بخاصة وأنهنّ عانين الكثير في حياتهنّ."



وأشار شاروخان إلى العمل الذي أنجزته مؤسسة مير " Meer Foundation"، التي تعمل من أجل تمكين الناجين من الهجوم الحمضي. ووفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، تتمثل مهمتها في "تمكين وتعزيز وتشجيع المرأة، من خلال جعلها تشعر بالتقدير والإلهام، وتعزيز التواضع والفخر والشجاعة بين الرجال في حياتهم".

Honorary Doctorate Shah Rukh Khan giving his acceptance speech today at #ULawGrad. Congratulations once again @iamsrk, and keep up the amazing work that you're doing around the world 🏆🎓#SRK #UniversityofLawHonoursSRK #LiveProspectus #ULaw pic.twitter.com/78qGqKuPx3 Advertisements — The University of Law (@UniversityofLaw) April 4, 2019

كما شكر شاروخان في كلمته جامعة الحقوق في لندن، من خلال تغريدة قائلًا:" شكرًا لكم على منحي هذه الشهادة، إنه لشرف كبير لي.. وأطيب تمنياتي للطلاب المتخرجين. وهذه الشهادة تشجعنا كفريق في مؤسسة مير MeerFoundation على السعي قدمًا لتقديم المزيد من العطاء في عملنا."

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وأضاف شاروخان: "أنا أؤمن بأنّ العمل الخيري يجب أن يقام بصمت وكرامة عالية، فلا يمكن للإنسان أن يتحدث عن أعماله الخيرية، لأنه يفقد غرضه، ولقد تشرفت بأن أكون قادرًا على تمثيل نفسي في هذا العمل، من خلال نشاطي في دراسة أسباب تمكين المرأة، وإعادة تأهيل حقوق الإنسان الأساسية المحرومة. "



وختم شاروخان بالقول: " أنا أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه عليّ أن أعيد للعالم المحبة والتعاطف الذي منحني الكثير. أنا متواضع مع هذه الدكتوراه الفخرية التي مُنحت لي، وأود أن أشكر كل المعنيين على اختيارها لي".