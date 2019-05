شاروخان يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة الحقوق في لندن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 أبريل 2019 10:33 مساءً - حصل نجم بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan على الدكتوراه الفخرية في الأعمال الخيرية، من جامعة الحقوق في لندن، خلال حفل تخرّج أكثر من 350 طالبًا في الحقوق، الذي أقيم أمس الخميس 4 نيسان/أبريل 2019.



شاروخان البالغ من العمر 53 عامًا، كان قد حصل قبل ذلك على شهادتين من جامعة Bedfordshire وجامعة Edinburgh.



ولهذه المناسبة قامت جامعة الحقوق في لندن بنشر صور وفيديو للحفل على تويتر، مغردةً بالقول: "هذه المرة الدكتوراه الفخرية جاءت من نصيب الممثل والمنتج الرائع شاروخان، تقديرًا على عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة والحد من الجريمة."

من جهته قدّم شاروخان كلمة شكر في الحفل، معربًا عن أهمية الحب والمشاعر بين البشر، بالقول: "إنّ ضحايا الهجوم الحمضي هنّ أشجع النساء اللاتي التقيت بهنّ في حياتي، بخاصة وأنهنّ عانين الكثير في حياتهنّ."



وأشار شاروخان إلى العمل الذي أنجزته مؤسسة مير " Meer Foundation"، التي تعمل من أجل تمكين الناجين من الهجوم الحمضي. ووفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، تتمثل مهمتها في "تمكين وتعزيز وتشجيع المرأة، من خلال جعلها تشعر بالتقدير والإلهام، وتعزيز التواضع والفخر والشجاعة بين الرجال في حياتهم".

