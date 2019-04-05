بالفيديو: هيا الشعيبي تقدم عرضًا لشيرين عبدالوهاب بعد أزمتها بمصر

أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن محبتها الكبيرة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، داعية إياها للتوجه للكويت.

وعرضت ”الشعيبي“ على شيرين عبدالوهاب، إيواءها بمنزلها في الكويت، وذلك على خلفية أزمتها الأخيرة التي وقعت في حفلها الغنائي بالبحرين، واتهامها بالإساءة لمصر، وتوقيفها عن الغناء.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: ”الناس اللي ما يحبون شيرين، تعالي عندي بالكويت، ده أنا أديكي بيتي، والله يا شوشو، أنا بحبك أوي“.

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب، تم توقيفها عن الغناء، في مصر، بعد توجيه اتهام لها بالإساءة إلى مصر في حفلها بمملكة البحرين، وتمّت إحالتها للتحقيق.

واستنجدت المطربة شيرين عبدالوهاب، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد اتهامها بالإساءة لبلادها، قائلة: “أنا حاسة بالاضطهاد في بلدي، وأنت أبونا كلنا“.