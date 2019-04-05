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بالفيديو.. حلا الترك تلعب رياضة جديدة ومتابعيها: إيش هذا رجالية

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كشف مقطع فيديو متداول عن اعتزام الفنانة حلا الترك ممارسة غريبة من نوعها على المرأة، وهي رياضة الملاكمة.

وأظهر مقطع الفيديو ” الترك ” ، وهي تؤدي استعداداتها برفقة مدرب، وقامت ببعض التمارين المنشطة قبل البدء في اللعبة.
وعلق المتابعين على الفيديو المنتشر عبر انستجرام إذ قال أحدهم: إيش هذا ياحلا ، بينما قال آخر ان هذه عنيفة عليها، وغيرها من التعيقات ما بين مؤيد ومعارض.

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