بالفيديو.. حلا الترك تلعب رياضة جديدة ومتابعيها: إيش هذا رجالية

كشف مقطع فيديو متداول عن اعتزام الفنانة حلا الترك ممارسة رياضة غريبة من نوعها على المرأة، وهي رياضة الملاكمة.

وأظهر مقطع الفيديو ” الترك ” ، وهي تؤدي استعداداتها برفقة مدرب، وقامت ببعض التمارين المنشطة قبل البدء في اللعبة.

وعلق المتابعين على الفيديو المنتشر عبر انستجرام إذ قال أحدهم: إيش هذا ياحلا ، بينما قال آخر ان هذه الرياضة عنيفة عليها، وغيرها من التعيقات ما بين مؤيد ومعارض.