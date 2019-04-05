كشف مقطع فيديو متداول عن اعتزام الفنانة حلا الترك ممارسة رياضة غريبة من نوعها على المرأة، وهي رياضة الملاكمة.
وأظهر مقطع الفيديو ” الترك ” ، وهي تؤدي استعداداتها برفقة مدرب، وقامت ببعض التمارين المنشطة قبل البدء في اللعبة.
وعلق المتابعين على الفيديو المنتشر عبر انستجرام إذ قال أحدهم: إيش هذا ياحلا ، بينما قال آخر ان هذه الرياضة عنيفة عليها، وغيرها من التعيقات ما بين مؤيد ومعارض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حلا الترك تلعب رياضة جديدة ومتابعيها: إيش هذا رجالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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