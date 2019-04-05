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بالفيديو.. بدور البراهيم: بعض المحجبات الصدر ومعالم الجسم طالعة

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قالت خبيرة التجميل بدور البراهيم أثناء استضافتها في برنامج ع السيف ان الحجاب حرية شخصية والحجاب لا يمثل المباديء والتربية.

وأضافت بدور إنها تجد نفسها أحلى مع الشعر ولكنها مستحيل تتخلى عن الحجاب،  وقالت بعض النساء تكون محجبة ومعالم جسمها واضحة.

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