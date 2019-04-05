بالفيديو: صابرين تكشف السر في قبولها الزواج من رجل متزوج… وموقفها من ضرتها صادم

كشفت الفنانة المصرية “صابرين” بعض التفاصيل المرتبطة بحياتها الزوجية، وارتباطها برجل متزوج من أخرى قبل أن يتزوجها .

وقالت الفنانة صابرين خلال حلولها ضيفة على برنامج “حفلة 11” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على شاشة قناة ON E المصرية إلى أنها لم تكن لتقبل الارتباط برجل متزوج لو كانت زوجته الأولى مصرية.

وذكرت الفنانة المصرية “صابرين” أن ضرتها أميركية من أصل سنغافوري وأنها تقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت أن ارتباط الأخيرة بزوجها طارق أشرف على نهايته، لافتة إلى أن الأخير يتمتع بأخلاق رفيعة وأنه لم يتزوجها إلا بعد إعلام زوجته الأولى بنيته ذلك، مؤكدةً إن ضرتها محترمة إلى أبعد الحدود، مضيفة: “علمتني الأدب”.