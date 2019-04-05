كشفت الفنانة المصرية “صابرين” بعض التفاصيل المرتبطة بحياتها الزوجية، وارتباطها برجل متزوج من أخرى قبل أن يتزوجها .
وقالت الفنانة صابرين خلال حلولها ضيفة على برنامج “حفلة 11” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على شاشة قناة ON E المصرية إلى أنها لم تكن لتقبل الارتباط برجل متزوج لو كانت زوجته الأولى مصرية.
وذكرت الفنانة المصرية “صابرين” أن ضرتها أميركية من أصل سنغافوري وأنها تقيم في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت أن ارتباط الأخيرة بزوجها طارق أشرف على نهايته، لافتة إلى أن الأخير يتمتع بأخلاق رفيعة وأنه لم يتزوجها إلا بعد إعلام زوجته الأولى بنيته ذلك، مؤكدةً إن ضرتها محترمة إلى أبعد الحدود، مضيفة: “علمتني الأدب”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: صابرين تكشف السر في قبولها الزواج من رجل متزوج… وموقفها من ضرتها صادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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