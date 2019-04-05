بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلي في مركز المنارة

أحيا النجم محمود العسيلي حفلاٌ ضخماٌ بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، و شهد الحفل عدد جماهيري ضخم. و قدم النجم محمود العسيلي باقة من المع أغانيه منها الجديد و القديم، و هم: "طبلة"، "يا ناس"، "فوقي"، "بعدي و مبعدتيش"، "أنا مش مضمون"، "هو ده"، "حلم بعيد"، "الدنيا مجنونة"، "طلع و القديم، و هم: "طبلة"، "يا ناس"، "فوقي"، "بعدي و مبعدتيش"، "أنا مش مضمون"، "هو ده"، "حلم بعيد"، "الدنيا مجنونة"، "طلعاللي حلو"، "كلام علي فاضي"، "تررم".". يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح سابقاٌ كليب "وجع الهوي"، وهي من الحانه، و كلمات أمير طعيمة، و توزيع رامى سمير، كما كسر الكليب حاجز الـ 9 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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