بورتريه.. كارم محمود.. واجه «طِلب» بذكائه.. وعبّر عن الشارع المصرى النظيف

رفعه ذكاء تأديته ليواجه به ما كان ينقصه فى مواجهة المطرب الشعبى محمد عبدالمطلب، وليكون صاحب تأدية غنائية شعبية خاصة، ومعبراً بمصداقية عما يغنى غير محصور فى فئة أو زمن لا يدخل فى صدام أو صراع مع أحد ولعل نموذج الذكاء الذى جعله صاحب قدر مع أستاذه «طلب» يتمثل فى أغنية «يابوالعيون السود» تلك التى غناها كلاهما من ألحان الموسيقار محمود الشريف وظهر واضحاً أنه بذكائه استطاع أن يوجد لنفسه موضع صوت بجوار «طلب»، لكنه شأن الشعبيين جميعاً لدينا يعتريهم التوقف قبل أن يتوقفوا، وكان حظ كارم محمود مثل حظ كل مطربى عصره، إذ يتعهدهم أصحاب المال والثقافة فقد تعهده مصطفى بك رضا، عميد معهد الموسيقى العربية

ومستشار الراديو فى متصف الأربعينيات وعرضه على الأوساط الفنية وقدمه لفرقة الأنغام الذهبية تلك الفرقة التى كانت تقدم شباب المطربين والمطربات الذين صاروا نجوماً يملأون عالم الغناء ومن بين هذه الأصوات كارم محمود الذى تخصص فيها بغناء الأغانى الوطنية وكان نجاحه مع فرقة الأنغام الذهبية جواز مروره للغناء والتلحين فى الراديو.

وما لبثت الإذاعة أن أسندت إليه البطولة الغنائية لأكثر البرامج شهرة وقتها ولا تزال فى ذاكرة الجميع حتى الآن، ومنها «عوف الأصيل» و«قطر الندى» و«على بابا»، واختير لبطولة أوبريتات كثيرة، منها أوبريت «العشرة الطيبة». لفنان الشعب سيد درويش وقام

بعد نجاح هذا الأوبريت ببطولة أوبريت «ليلة من ألف ليلة» من تأليف بيرم التونسى وألحان أحمد صدقى كان كارم محمود أول من غنى للحفيدة بغنائه أغنية «يا بنت بنتى» من ألحان الموسيقار عبدالمقصود على وكات أغنيته «عنابى» فرصة تعرف بها ملحنها حلمى أمين على سيدة الغناء العربى أم كلثوم، محاولاً أن يلحن لها.

وليس غريباً أن تكون بداية كارم محمود مع القرآن الكريم قارئاً ومجوداً مثل كل مطربى عصره الذين صاروا علامات وإرشادات فى عالم الغناء ورفع القرآن الكريم حسهم وذوقهم وحسّن مخارج حروفهم، أصبحوا قادرين على التجويد والتطريب والتعبير ومن أجل هذا صار المطرب الشعبى وقتها معبراً عن الشارع المصرى النظيف.

وصارت أغانى كارم محمود الشعبية أيقونة للغناء الشعبى النابض بروح الشعب والمنتشرة فى كل مكان، ملهماً لكل مطرب شعبى جاد فى أن يحذو حذوه وصارت رائعته «أمجاد يا عرب أمجاد» تسير سير المثل على لسان الجميع.