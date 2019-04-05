قال النجم مجدي فكري في تصريح خاص "للوفد": أنه يشارك في بطولة مسرحية "فتي أحلام"، و الذي من المقرر أن يتم عرضها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و هي من تأليف و إخراج حسام عطا.
و علي صعيد أخر قال الفنان مجدي فكري، إن الدراما المصرية بها أعمال فنية تحترم و أكثر منالرائع و أنه يتمني أن هذة الأعمال تتزايد، أكثر من الأعمال الاٌخرى.
يذكر أن الفنان مجدي فكري شارك في العديد من المسلسلات و الأفلام و المسراح، و من أبرز أعماله الفنية: "سمك لبن تمر هندي"، "الرجاء التزام الهدوء"، "سيداتي اٌنساتي"، "طيور الزمن
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي فكري لـ "الوفد": "الدراما المصرية بها أعمال رائعة و مميزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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