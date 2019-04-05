أثارت الفنانة البحرينية زينب العسكري جدلًا واسعًا بعد غياب عن الأضواء أكثر من عشرة أعوام، حيث ظهرت ولأول مرة بدون حجاب منذ اعتزالها التمثيل عام 2009، وبشكل مفاجئ لجمهورها، مما جعلها في ساعات قليلة حديث السوشيال ميديا.
وتستعرض "بوابة الوفد"، لقرائها معلومات ستعرفها لأول مره عن الفنانة المعتزلة زينب العسكري.
1_ ممثلة وكاتبة ومنتجة بحرينية، ولدت في 6 فبراير 1974.
2_ قدمت علي مدار أكثر من ثمانية عشر عامًا العديد من الأعمال التي قامتببطولتها، بالإضافة لإنتاج عدد من المسلسلات.
3_ ظهرت بالتليفزيون من خلال عددًا من الأعمال الدرامية الهامة، أبرزها "صار وش كان، حامض حلو، طاش ما طاش، خلك معي، حسن ونور السنا، الوهم، احلام ضائعة، بلا رحمة، عذاري، وغيرها".
4_ وقفت علي خشبة المسرح من خلال عدد من الأعمال المسرحية منها "حب في الفلوجة، الذيب و ليلي، افتح يا سمسم، نور في
5_ لها تجربتين ناجحتين في التأليف هما "مسلسل بلا رحمة - 2006"، "مسلسل لحظة ضعف - 2007".
6_ عام 2007 نالت جائزة أفضل فنانة بحرينية.
7_ عام 2008 حصلت علي جائزة أفضل شخصية إعلامية عامة في البحرين في استفتاء وزارة الإعلام البحرينية والمجلس الوطني للثقافة والفنون.
8_ تم اختيارها كأفضل فنانة لعام 2006 عن دورها في مسلسل بلا رحمة.
9_ عام 2009 أعلنت اعتزالها الفن، وارتدت الحجاب.
10_ بعد اعتزالها تزوجت من عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، وأثمر زواجها عن ثلاث بنات هما "الزين، الحلا، والغلا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلعها للحجاب.. معلومات تعرفها لأول مرة عن زينب العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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