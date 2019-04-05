روتانا تطرح تذاكر حفل محمد عبده منتصف إبريل

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أسعار تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده، المقرر إقامته يوم 11 أبريل الجاري، بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة

ويذكر أن آخر أعمال محمد عبده الفنية، كانت الثقافي في العاصمة السعودية ويذكر أن آخر أعمال محمد عبده الفنية، كانتمن خلال مشاركته أوبريت "تدلل يا وطن"، مع كل من "راشد الماجد ومزعل فرحان"، من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.

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