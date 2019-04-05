فيديو.. نسرين طافش تتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة بـ«أريد أرتاح»

أعربت النجمة السورية نسرين طافش عن سعادتها بعد تخطي أحدث أغنياتها "أريد ارتاح" حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ طرحها منتصف مارس الماضي. الفيديوهات يوتيوب، منذ طرحها منتصف مارس الماضي. وكتبت "طافش" على حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر قائلة: "تخطت أغنية #أريد_ارتاح أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب .. شكرا لمحبتكم و دعمكم". "أريد أرتاح" كلمات علي صابر، توزيع حسام كامل، والفيديو كليب من إخراج سعيد المبروك.



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