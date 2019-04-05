فيديو.. رامي عياش يطرح «أم الدنيا» إهداءً لمصر

طرح النجم اللبناني رامي عياش، أحدث أغنياته "أم الدنيا" إهداءًا لمصر، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والغنية من غنائه وألحانه، كلمات سليم عساف، وتوزيع داني الشهير "يوتيوب"، والغنية من غنائه وألحانه، كلمات سليم عساف، وتوزيع دانيحلو.

يذكر أن أخر أعمال رامي عياش الغنائية كانت من خلال "عمر جديد"، والتي من غنائه وألحانه أيضًا، كلمات كاثرين معوض، وتوزيع داني حلو.

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