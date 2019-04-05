شاهد.. ريم البارودي بـ«الأصفر» في بيروت

شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة، لأحدث جلسات التصوير التي خضعت لها أثناء قضائها إجازتها بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت "ريم" بإطلالة كاجوال، وهي ترتدي تيشيرت أصفر اللون وبنطلون جينز وكتبت على الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: "بيروت اللون وبنطلون جينز وكتبت على الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: "بيروتلبنان".

يذكر أن ريم البارودي يعرض لها حاليًا مسلسل "قيد عائلي"، ويشاركها البطولة كوكبة كبيرة من نجوم الفن المصري ومنهم عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، منة فضالي، ميرهان حسين، دينا فؤاد، دنيا، نضال الشافعي، محمد رياض، وآخرون. Advertisements



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