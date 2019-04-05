رسمياً: نوال الزغبي تغنّي شارة "بروفا" لـ ماغي بو غصن

بعد نجاحهما في "حبة كاراميل" الذي عرض في رمضان 2017، حيث غنت نوال الزغبي الشارة محققة نجاحاً كبيراً، تعاقدت شركة إيغل فيلمز مع نوال، لتغنّي شارة مسلسل "بروفا" الذي سيعرض في رمضان 2019.

الأغنية من كلمات حياة اسبر والحان فضل سليمان. وقد تم توقيع العقد بين الطرفين.

"بروفا" مسلسل من النوع الكوميدي- الاجتماعي، من كتابة يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي، ويشارك فيه إلى جانب ​ماغي بو غصن​ وأحمد فهمي، ريتا حرب وفيفيان أنطونيوس ونهلا داوود، ومجموعة من الممثلين.

وقد بدأت نوال استعداداتها لتسجيل الأغنية التي ستطرح قبل أيام من الشهر الفضيل.