ملكة جمال المغتربين سابين خالد إلى السينما

بدأ عرض الفيلم اللبنانيّ "ساعة ونص خمسة" للمُخرج نديم مهنّا وكتابة كلوديا مرشليان وإنتاج شركة "NM pro" ، وإختار المُخرج إطلاق الوجه الجديد سابين خالد التي تحمل لقب

"ملكة جمال لبنان للمُغتربين" للعام 2013 في دولة الإمارات، والتي شاركت سابقاً في عدد من الأعمال الغنائيّة المُصوّرة وتُعتبر هذه التجربة التمثيليّة الأولى لها على الشاشة الكبيرة.

يُجسّد الفيلم قصّة ثنائيّ يُعاني من المشاكل الإجتماعيّة والماديّة التي تمنعه من الزواج في قالب كوميدي، وتُشارك فيه سابين إلى جانب كلّ من أبطال العمل عبّاس شاهين وتاتيانا مرعب وختام لحّام وأليكّو ونهلا داوود وغيرهم ...

وعن دورها في "ساعة ونصف خمسة" قالت سابين:" في البداية كنت أخشى أن تكون إنطلاقتي مع دور "لين" المرأة الجميلة ولكن السطحيّة والتي تولي أهميّة لشكلها الخارجيّ فقط لكي لا أحبس في هذا النوع من الأدوار فقط. إلاّ أنّ الشاشة الكبيرة جذبتني، فأحببت أن أخوض هذه التجربة الأولى لي في عالم التمثيل". وشكرت سابين المُنتج والمُخرج نديم مهنّا على هذه الفرصة التي ستُعرّف الجمهور أكثر عليها.