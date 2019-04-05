بالصور: شام وأصالة في أحدث إطلالة لهما وشام تؤكّد: نحن صديقتان

أكدت شام ذهبي ابنة الفنانة أصالة في تصريح لها، أنّ شخصيتها تختلف عن شخصيّة والدتها، وقالت "أنا دبلوماسية بخلاف أمي، فهي جريئة في آرائها ومواقفها، وزمان كنت أخاف عليها من صراحتها، وأطلب منها ألا تقول أو تفعل هذا وذاك، لكني أدركت أن سعادتها تكمُن في صراحتها، وإذا لم تُعبر عمّا تشعر به.. عندها تصاب بخَنْقة.".

وعن علاقتها بوالدتها قالت "دائماً نتبادل الأدوار، فأصالة بالنسبة إليّ أمي، أختي، ابنتي، صديقتي وكاتمة أسرار. فأنا وأمي قريبتان من بعضنا، وهذا ربما من الأسباب التي جعلتني أنضج قبل عمري، ودفعتني بعد ذلك إلى اختيار أصدقائي جميعهم أكبر من عمري، وأن أمي تُصبح ابنتي على حسب الموقف.".

وقد خضعت شام وأصالة لجلسة تصوير مشتركة، ارتدتا فيها ملابس مشابهة، وعكست الصور حجم العلاقة الحميمة التي تجمعهما، إذ أنّ أصالة الأم لثلاثة صبيان وبنت، تؤكّد أنّ هذه الأخيرة هي أمها بقدر ما هي ابنتها، وأنها تتمتّع بالحكمة ما يجعلها تستشيرها في كل أمور حياتها.