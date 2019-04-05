الإعدام لنجل الفنان المرسي أبو العباس لقتله عائلته بأكملها... تفاصيل الجريمة مرعبة

حكمت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقاً على المتهم صلاح المرسي أبوالعباس بتهمة قتل زوجته وطفلتيه في يونيو العام الماضي.

الجريمة التي عرفت باسم "مذبحة بولاق"، وقعت يوم مباراة مصر وروسيا، عندما عاد القاتل إلى منزله وقال إنّه وجد زوجته وابنتيه الاثنتين مقتولين وقال إنّه اكتشف سرقة 300 ألف جنيه من الشقة.

وقد تبيّن من التحريات أن وراء الواقعة رب الأسرة بعدما عثر على بعض الخدوش في يده، الذي عاد واعترف أنه وراء واقعة القتل، وقال في اعترافه الأول "اكتشفت بعد توقيع الكشف الطبي أنني عقيم وبناء على ذلك قلت إن زوجتي خانتني وانتقمت لشرفي".

وكانت تحريات فريق البحث، الذي قاده اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد كشفت عن أن المتهم مريض نفسي، ويعالج منذ أكثر من 5 سنوات، وتراكمت الديون عليه، ما دفعه لارتكاب الجريمة.

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وأضافت التحريات، برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، عن أن المتهم اختلق واقعة سرقة مبلغ 340 ألف جنيه من الشقة، لإيهام رجال المباحث، أن السرقة هى الدافع وراء ارتكاب الجريمة، لإبعاد الشبهة عنه.

وعلى مدار 5 أيام متواصلة، قام رجال المباحث بإجراء تحريات مكثفة، أسفرت عن التوصل للمتهم بارتكاب الجريمة والقبض عليه.

وقد كشف الطبيب الشرعي عن إصابة الأم بكدمات فى العين، وتبين خنقها بمنديل،، بينما قتلت الطفلة جنة الله بكيس مخدة، وشقيقتها حبيبة بسلك هاتف.

يبقى أن نذكر أن القاتل هو ابن الفنان الراحل مرسي ابو العباس الذي كان قد توفي قبل سنة من الجريمة