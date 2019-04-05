شاهدوا السعوديون يستقبلون سميّة الخشاب بالزغاريد خلال تكريمها

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 09:54 مساءً - بعد طرحها كليب أغنيتها “​بتستقوي​” وأهدته للمرأة في يومها العالمي في الثامن من آذار وما حملته فكرة الأغنية من مواجه العنف ضد المرأة، تلقت الفنانة المصرية سمية الخشاب دعوة من ​وزارة الإعلام السعودية​ لتحل ضيفة شرف في ملتقى المرأة السعودية الثالث، ولبّت الخشاب الدعوة حيث جرى تكريمها ومنحتها الوزارة درعاً تكريمياً.



وما كادت الخشاب تعتلي مسرح التكريم حتى استقبلها الجمهور بالزغاريد وسط حفاوة استقبال كبيرة فتوجهت لجمهورها بالقول :”مساء الاحترام والطيبة”

ونشرتْ سمية الخشّاب، مقطع فيديو، للحظة استقبال الجمهور لها، إضافة إلى درع التّكريم، الذي منحته لها الوزارة قائلًة: “كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية على تكريمي ودعوتي كضيفة شرف لملتقى المرأة السعودي”.



وتابعتْ، الفنانة المصرية: “وكل الحب والشكر لجمهورى بالسعودية اللي استقبلوني بمنتهى الحب والحفاوة”.

وكانت سمية الخشاب قد توجهت إلى السعودية برفقة والدتها لأداء مناسك العمرة قبل يومين في الأراضي المقدسة، وقد أطلعت جمهورها على مبادة تكريمها.

إشارة إلى أن الخشاب انفصلت حديثاً عن زوجها الفنّان المصريّ، ​أحمد سعد​.