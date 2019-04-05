شاهدوا زينب العسكري تخلع الحجاب.. هل تعود للتمثيل مجددا؟

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 09:54 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة البحرينية زينب العسكري بعد خلعها الحجاب متوقعة عودتها التمثيل.
وعلقت العيدان على الصورة قائلة: “صورة زينب العسكري بعد ما خلعت الحجاب.. شكلها بترجع التمثيل”.
الجدير ذكره ان زينب العسكري تعدّ من اهم الممثلات العربيات وفي رصيدها عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية.
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