شاهدوا زينب العسكري تخلع الحجاب.. هل تعود للتمثيل مجددا؟

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 09:54 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة البحرينية ​زينب العسكري​ بعد خلعها الحجاب متوقعة عودتها التمثيل.

وعلقت العيدان على الصورة قائلة: “صورة زينب العسكري بعد ما خلعت الحجاب.. شكلها بترجع التمثيل”.

الجدير ذكره ان زينب العسكري تعدّ من اهم الممثلات العربيات وفي رصيدها عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية.