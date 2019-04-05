شاهدوا.. هيا الشعيبي تساند شيرين عبد الوهاب: تعالي عندي بالكويت.. والله يا شوشو، أنا بحبك أوي

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 09:54 مساءً - نشرت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبّرت فيه عن محبتها للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، طالبة منها المجيء اليها في الكويت.



واتى هذا الفيديو كدعم من هيا لشيرين بعد أزمتها الأخيرة في حفلها بالبحرين، واتهامها بالإساءة لمصر.

وقالت هيا في الفيديو: “الناس اللي ما يحبون شيرين، تعالي عندي بالكويت، ده أنا أديكي بيتي، والله يا شوشو، أنا بحبك أوي”.