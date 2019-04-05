كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2019 09:54 مساءً - نشرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبّرت فيه عن محبتها للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، طالبة منها المجيء اليها في الكويت.
واتى هذا الفيديو كدعم من هيا لشيرين بعد أزمتها الأخيرة في حفلها بالبحرين، واتهامها بالإساءة لمصر.
وقالت هيا في الفيديو: “الناس اللي ما يحبون شيرين، تعالي عندي بالكويت، ده أنا أديكي بيتي، والله يا شوشو، أنا بحبك أوي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هيا الشعيبي تساند شيرين عبد الوهاب: تعالي عندي بالكويت.. والله يا شوشو، أنا بحبك أوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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