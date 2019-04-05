نجم الروك ميك جاجر في العناية المركزة بعد تغيير صمام قلب

تعافي المغني الرئيسي لفريق رولينج ستونز ميك جاجر، 75 عاما، من العملية الجراحية التي أجريت له لتغيير صمام في القلب.

وكان الفنان البريطاني أعلن، عبر موقع تويتر، الأحد، أن الفريق سيؤجل جولة في الولايات المتحدة وكندا ليتيح له وقتا للتعافي من إجراء طبي لم يحدده.

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وذكرت مجلة بيلبورد أن المطرب بصحة جيدة، والأطباء يتابعون المغني الذي يرقد في غرفة العناية المركزة تحسبا لحدوث أي مضاعفات.

وميك جاجر مغني وشاعر وملحن وموسيقي، لديه 8 أبناء، وتخرج من كلية لندن للاقتصاد. ويوصف بأنه واحد من أهم وأكثر المؤثرين في تاريخ موسيقى "الروك آند رول".

وكان والده وجده مدرسين، بينما كانت والدته تعمل بتصفيف الشعر (كوافير) للنساء، وكنت عضوة ناشطة بحزب المحافظين.

