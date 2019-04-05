بالصور.. آلام الحرب بافتتاح مهرجان بيروت للرقص المعاصر

افتتحت الدورة الـ15 من مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر (بايبود)، مساء الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وعبّر راقصون وراقصات عن تأثير الحروب على النفوس والأجساد بأسلوب عنيف أقرب إلى الاضطراب النفسي، في حفل الافتتاح.

وقدَّمت فرقة "مقامات" للرقص المعاصر، التي أسسها مصمم الرقص عمر راجح -وسط تصفيق حار- عرضاً يحمل عنوان "ميدنة"، الذي يعالج بأسلوب سردي وتجريدي حالة التدمير الكامل لمئذنة الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب بفعل الحرب التي اندلعت قبل 8 سنوات.





ويطرح العرض كيفية مواجهة الإنسان لصور الدمار ومصادرة مدن بأكملها والانتهاك اليومي لحميمية الإنسان وخصوصياته.

وصعد راجح إلى خشبة المسرح مع زوجته وهي المديرة الفنية لمهرجان (بايبود) ميا حبيس و4 راقصين آخرين، إذ تمكنوا من حبس أنفاس الجمهور طيلة 60 دقيقة لما تضمنه الأداء من قدرة هائلة على تصوير تعذيب الجسد وتعنيف الروح.





وحاول الراقصون بأجساد مرنة وطيعة إيصال أحاسيس ألم الروح والعزلة والخوف والتوتر والاستسلام واليأس وكل العوامل التي تسببها الحروب.

ورأى البعض أن الأجساد الراقصة أعادت صوغ ما يرمز إليه الرقص الكلاسيكي بحيث عبر العرض عن مكنونات الروح والأحاديث الداخلية التي يعيشها الإنسان عادة مع نفسه.

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وسادت حالة من الصمت الثقيل في الصالة سرعان ما تحول تصفيقاً قوياً استمر وقوفاً لدقائق عدة مع انتهاء العرض وتخللته هتافات عبر من خلالها الجمهور عن إعجابه بهذا العرض.





وقالت امرأة خمسينية: "وكأنني كنت شاهدة على أحد عروض مصمم الرقص الفرنسي الشهير موريس بيجار. عمر راجح حطم مفهومنا للرقص وحطم أيضاً مفهومنا للجسد. الراقصون كانوا أقرب إلى كائنات متوحشة تبكي وتتخبط".

وتخلل العرض عزف مباشر للموسيقى أداه عازف الإيقاع البرازيلي جوس تورنبول وعازفا العود اللبنانيان محمود تركماني وزياد الأحمدية على وقع صوت المغني نعيم الأسمر.

الموسيقى المباشرة خففت من حدة العرض فمنحته الجانب السردي الذي تمكن الجمهور من خلاله من الشعور ببعض لحظات عابرة من الراحة ولطفت من طيف العنف المعنوي الذي استمر 60 دقيقة.





ويستمر مهرجان (بايبود) حتى 13 أبريل/نيسان، ويأتي بالتزامن مع افتتاح دار "سيتيرن بيروت" الثقافية التي تستضيف المهرجان.

وبنهاية العرض اعتلى الراقص اللبناني المخضرم عبدالحليم كركلا، مؤسس فرقة "كركلا" الراقصة، خشبة المسرح وهنّأ أعضاء الفرقة الذين بدت عليهم علامات الإرهاق الجسدي والمعنوي في آن.



