عبير نعمة في إحتفاليّة مُنظّمة العمل الدوليّة

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Apr 05, 2019
شاركت عبير نعمة في إحتفال الـ”100 عام من الدفع قدماً بالعدالة الإجتماعيّة وتعزيز العمل اللائق”، الذي أقامته مُنظّمة العمل الدوليّة بمُناسبة مرور مئة عام على تأسيسها، وذلك في فندق الفينيسيا- بيروت.
أقيم الحفل برعاية رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وتخلّله كلمات لكلّ من رئيس الجمهوريّة ووزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان وغيرهم من المعنيّين بشؤون العمل في لبنان.
إفتُتِح الحفل بكلمة للمُدير الإقليميّ للدول العربيّة في المُنظّمة ربا جرادات، وغنّت عبير نعمة في ختامه مجموعة من الأغنيات من وحي المُناسبة. وعبّرت عن تقديرها الكبير لجهود هذه المُنظّمة والقضيّة الإنسانيّة التي تخدمها.
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