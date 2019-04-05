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شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم ترقص فى أول ظهور لها بعد الولادة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إحياء إحدى الحفلات لصالح مرضى التوحد فى لبنان، والذى يعتبر الظهور الأول لها بعد ولادتها ابنتها ليا.
النجمة اللبنانية نانسى عجرم، ظهرت وهى ترقص مع جمهورها على أغنيتها "لو مهما صار ما ببقى لحالي"، فى رشاقة كبيرة وذلك فى أول ظهور لها بعد انجاب ابنتها الثالثة ليا فى فبراير الماضى.
وقالت نانسى عجرم عن أطفال التوحد:"أطفال التوحد.. في صمتهم ووحدتهم حكاية، فأحسنوا قراءتها".
ويشار إلى أن آخر إطلالات نانسى عجرم على السوشيال ميديا كانت صورة برفقة والدتها فى عيد الأم، والتى وجهت لها رسالة مع الصورة قالت فيها، "إنتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد.. الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن".
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