شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الأزمات تواجه الفنانة هالة صدقى بعد نشر فيديو لها، والذى ظهر منذ أيام على حسابها الشخصى وهى تسب فيه العاملين معها فى التصوير، ووصفتهم بـ"الجرابيع".

هالة صدقى قالت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما تم نشره بإلزام زوجها 110 آلاف جنيه استرلينى مصاريف شهرية لأبنائها وراء الفيديو المفبرك لها صحيح، وذلك بقصد تشويهها والإساءة لها، خاصة أنها مرت بخلافات زوجية طول الفترة الماضية، ولكنها من الشخصيات التى لا تحب الشوشرة على أبنائها أو زوجها، وترغب أن تكون المشاكل العائلية تكون بينهم وليس خارجهم.

وأضافت هالة صدقى أنها أخبرت بوجود 3 فيديوهات أخرى بقصد تشويهها يتم نشرها خلال الأيام المقبلة، على حد وصفها.

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وقالت: "الوسط الفنى أهلى وعائلتى، وأنا منهم، فكيف أقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم"، وأنا شخصية محبة للجميع ولم أضايق أى شخص طول مشوارى الفنى".

واستطردت هالة أن لديها تاريخا كبيرا وسنوات طويلة فى الفن، ولم تعمل على إيذاء أحد، أو تحدثت عن أحد طيلة حياتها، مضيفة: "والحقيقة أن مشوارى الفنى لم يتلوث يومًا ما مع أى زميل أو زميلة بكلمة أو موقف غير الحب والخير مع الجميع".

وكتبت هالة على صفحتها أمس: "تم التوصل للى فبرك الفيديو وهو مونتير فاشل هاجر لأمريكا، ويشاركه ابن عمته ويعمل بالمجارى بأمريكا".

يذكر أنه انتشر فيديو منذ عدة أيام على الحساب الشخصى لهالة صدقى على "إنستجرام" وهى تسب فيه العاملين معها فى التصوير، ووصفتهم بـ"الجرابيع"، كما أنها قررت عدة ألفاظ خارجة خلال الفيديو، لتظهر بعدها فى عدة برامج فى قنوات فضائية وتنفى ما نسب إليها، وأكدت أنه فيديو مفبرك وليس صوتها.