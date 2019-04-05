لهذا السبب.. يوسف الشريف فخور بزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" غلاف رواية الأشقر مروان، التي ألفتها زوجته الكاتبة والاستايلست إنجي علاء. وكتب الشريف في تعليقه: "كل مرة بدخل أي مكتبة وأشوف الرواية بتاعتك ببقى فخور أوي بيكي". يذكر إن إنجى علي احتفلت يوم 25 يناير الماضي، بإطلاق روايتها "الأشقر مروان " في حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من ناحية أخرى تستأنف إنجى كتابة سيناريو وحوار مسلسل "بلا دليل" من انتاج شركة سنرجى, إذ انتهت من كتابة 35 حلقة من 60 حلقة.

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