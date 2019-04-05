صورة| حسن حسني ومصطفى شعبان ودياب في كواليس "أبو جبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر الفنان دياب صورة تجمعه بفريق عمل مسلسل "أبو جبل"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وظهر في الصورة الفنان حسني والفنان ومصطفي شعبان، وعلق دياب: "كواليس أبو جبل مع أخويا النجم مصطفي شعبان، وعمنا الكبير حسن حسني، ربنا يبارك فيه يارب".

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، ناهد رشدي، مصطفى درويش، أنعام الجريتلي، غفران محمد.