كيف احتفى صلاح عبد الله بألبوم مي كساب الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" فيديو لكواليس تسجيل ألبوم الفنانة مي كساب الذي طرحته مساء أمس. وكتب صلاح عبدالله: "بالنسبالي ما ليها زي، زي بنتي حبيبتي أحلي مي، شيروا وشوفوا كواليس أنا لسه هنا". Advertisements يُذكر أن الفنانة مي كساب الذي طرحت مساء أمس، ألبوم "أنا لسه هنا"، الذي وزعه بالكامل زوجها أوكا، والألبوم من إنتاج شركة 8%.

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