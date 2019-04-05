فيلم رعب ويشارك به نجم بريطاني.. 10 معلومات عن فيلم محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المنتج سيف عريبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر فيلم "شيح النيل" للفنان محمد رمضان، أمس.

وعلق سيف عريبي على البوستر: "توكلنا على الله فيلم شبح النيل، تأليف محمد ناير، إخراج ياسر الياسري، إنتاج سيف عريبي، أول فيلم عربي يعرض بتقنية الثري دي 3d، والفيلم هينزل إن شاء الله 2020/1/1 وفيه مفاجآت كتيرة هنعلن عنها قريبا".

ونرصد لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن فيلم محمد رمضان الجديد:

- الفيلم يحمل التعاون الأول بين المنتج سيف عريبي ومحمد رمضان، بعد أن تنافسا من قبل، حين طرح المنتج سيف عريبي فيلمه "القرد بيتكلم"، وطرح محمد رمضان فيلمه "آخر ديك في مصر"، وصرح سيف عريبي بأنه لا يخشي من منافسة رمضان.

- الفيلم يعتبر التعاون الثاني بين محمد رمضان والمؤلف محمد ناير، الذي كتب له سيناريو فيلم "رجالة حمزة" الذي يقوم محمد رمضان بتجهيزاته حاليًا، والمنتظر طرحه في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى.

- الفيلم هو التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج ياسر الياسري، الذي يخرج ثاني أفلامه السينما المصرية، بعد فيلم "122" الذي تم طرحه مؤخرا وحقق أكثر من 25 مليون جنيه.

- أفيش الفيلم يوحي بأنه فيلم "رعب" وهي النوعية التي يتخصص بها المخرج ياسر الياسري.

Advertisements

- فيلم "شبح النيل" هو أول فيلم عربي يعرض بتقنية الثري دي 3d.

- صرح المنتج سيف عريبي بأن الفيلم يحكي عن قصة تدور في القرن الماضي.

- قال المنتج سيف عريبي إنه لم يحتاج للتفكير لوقت طويل من أجل ترشيح الفنان محمد رمضان لبطولة الفيلم، وصرح لبرنامج "إم بي سي تريندنج" أن بطل الفيلم يشبه كثيرا محمد رمضان.

- قال المنتج سيف عريبي إن البطلة ستكون ممثلة لبنانية، وسيتم التعاون مع وجه جديد، كما سيتم التعاقد مع نجم بريطاني كبير.

- اسم "شبح النيل" اسم مؤقت للفيلم ويمكن تغييره في أي لحظة.

- محمد رمضان وعد جمهوره بمشاهدة فيلم مختلف عن كل ما قدمه، وصرح المنتج إنه انتهوا من اختيار جميع أماكن التصوير، ومن المفترض بدء التصوير بعد شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يقوم حاليا بتصوير دوره في مسلسل زلزال، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، المقرر عرضه في رمضان المقبل.