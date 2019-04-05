فتحي عبد الوهاب يتزوج ياسمين عبد العزيز في "لآخر نفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل الفنان فتحي عبد الوهاب، تصوير مشاهد دوره في مسلسلي "لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز ، و"لمس أكتاف" لياسر جلال، بالاضافة إلي ظهوره كضيف شرف في مسلسل "طلقة حظ" لمصطفي خاطر.

وعلم"الخليج 365" أن الفنان فتحي عبد الوهاب يظهر في مسلسل"لآخر نفس" بشخصية ضابط شرطة، تدفعه الظروف إلى مقابلة بطلة العمل ياسمين عبد العزيز، فتحدث بينهما قصة حب تنتهي بالزواج، ثم يتعرض لظروف غامضة تؤدي إلى اختفائه.

مسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، وائل عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، ثراء جبيل، اخراج حسام علي.