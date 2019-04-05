محمود البزاوي بـ3 وجوه في دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر

يظهر الفنان محمود البزاوي في دراما رمضان المقبل، بـ3 شخصيات، إذ يشارك في 3 مسلسلات هي "الزوجة الـ18" و"أبو جبل" و"علامة استفهام".

"الزوجة الـ18 " تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي بتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة، بسبب تعدد زيجاته.

المسلسل يشارك في بطولته حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، تأليف ورشة كتابة، وإخراج مصطفى فكري.

أما "أبو جبل" تدور أحداثه الدرامية فى إطار مشوق وصراعات بين عائلتين، منها عائلة مصطفى شعبان "أبو جبل" بسبب التجارة، وبعد وفاة حسن حسني، الذى يجسد دور والد شعبان، تبدأ الصراعات على الميراث.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، ناهد رشدي، مصطفى درويش، أنعام الجريتلي.

و"علامة استفهام" بطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكي، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.