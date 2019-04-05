صور| بلقيس فتحي تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها على "إنستجرام"، تفاصيل جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرا. ظهرت بلقيس في الصور بإطلالة جديدة ومميزة، مرتدية فستان زهري كلاسيكي، وزينته بالمجوهرات، ولاقت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن الفنانة بلقيس أحيت أمس 4 إبريل، حفلا غنائيا مع والدها المطرب أحمد فتحي المقبل بمركز جابر الثقافي بدار الأوبرا في دولة الكويت.

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