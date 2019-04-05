صورة| هذا ما قاله أحمد فهمي عن شيكو وهشام ماجد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لرجل يرسم أفيش فيلم "الحرب العالمية الثالثة" الذي قام ببطولته مع شيكو وهشام ماجد، قبل انفصالهم فنيا.
وكتب أحمد فهمي: "ملوك الضحك فى مصر هشام ماجد و شيكو، الاتنين الأكثر موهبة"، ونالت الصورة إعجاب محبي ومتابعي أحمد، وتمنوا أن يعود أحمد للتعاون مع شيكو وهشام ماجد في عمل فني قريبا.
يذكر أن الفنان أحمد فهمي يقوم حاليا بتصوير دوره في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، من إخراج أحمد الجندي.
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