محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاد زوجته أسما شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان محمود حجازي متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بزوجته أسما ابنة الفنان شريف منير، احتفالًا بعيد ميلادها. وكتب في تعليقه على الصورة "النهاردة عيد ميلاد نصي التاني اللي عرفت معاها قيمة الحياة والحب.. بحبك.. كل سنة وانت جميلة ومتألقة ومنورة حياتي". جدير بالذكر أن أسما وحجازي احتفلا بزواجهما في سبتمبر من العام الماضي، وأعلنا الخبر عبر "إنستجرام" بنشر صور من جلسة تصوير خضعا لها على شاطئ البحر بملابس الزفاف.

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